Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
На початку травня Міністерство юстиції Баварії отримало лист від Мінфіну з проханням про проведення перевірки даної нерухомості з урахуванням санкцій Євросоюзу проти РФ, яка розв’язала війну проти України. До розслідування залучили прокуратуру, поліцію та фінансове відомство Мюнхена, а також Федеральне відомство у кримінальних справах.
В результаті ухвалено рішення про конфіскацію майна. Відповідна позначка внесена до державного реєстру прав власності. Орендарям, які проживають у квартирах, дозволено в них залишатися, але орендну плату їм тепер слід платити на рахунок адміністративного суду в Мюнхені.
“За наявними даними, це перший випадок у Німеччині, коли через санкції було заморожено не тільки активи, а й конфісковано нерухомість”, – заявила головна прокурорка Анна Лейдінг.
У прокуратурі також зазначили, що ці дії можливі, попри те, що досі були відсутні прецеденти й рішення німецьких судів, і всупереч іншим думкам, що висловлюються у ЗМІ.
Розслідування продовжується, за даними Süddeutsche Zeitung, йдеться про депутата Держдуми від КПРФ. Його прізвище не називається.
- Нагадаємо, в ЄС сума заморожених активів російських олігархів становить 12,5 млрд євро. Країни заблокували доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості тощо.
- Польща вимагає посилити санкції проти Росії. Саме тому Уряд Польщі закликав запровадити додаткові санкції проти РФ напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.
- Кабінет міністрів України пропонує Раді національної безпеки запровадити санкції проти низки російських енергетичних компаній.
- У Великій Британії спеціальний підрозділ проводить обшуки в будинках родичів підсанкційних росіян, серед яких є олігархи та бізнесмени.