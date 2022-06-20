Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

На початку травня Міністерство юстиції Баварії отримало лист від Мінфіну з проханням про проведення перевірки даної нерухомості з урахуванням санкцій Євросоюзу проти РФ, яка розв’язала війну проти України. До розслідування залучили прокуратуру, поліцію та фінансове відомство Мюнхена, а також Федеральне відомство у кримінальних справах.

В результаті ухвалено рішення про конфіскацію майна. Відповідна позначка внесена до державного реєстру прав власності. Орендарям, які проживають у квартирах, дозволено в них залишатися, але орендну плату їм тепер слід платити на рахунок адміністративного суду в Мюнхені.

“За наявними даними, це перший випадок у Німеччині, коли через санкції було заморожено не тільки активи, а й конфісковано нерухомість”, – заявила головна прокурорка Анна Лейдінг.

У прокуратурі також зазначили, що ці дії можливі, попри те, що досі були відсутні прецеденти й рішення німецьких судів, і всупереч іншим думкам, що висловлюються у ЗМІ.

Розслідування продовжується, за даними Süddeutsche Zeitung, йдеться про депутата Держдуми від КПРФ. Його прізвище не називається.