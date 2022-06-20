Прокуратура Мюнхена і Федеральне відомство у кримінальних справах конфіскували нерухомість, що належала депутату державної думи РФ та його дружині. Після запровадження санкцій вони отримували орендну плату та підозрюються у порушенні німецького законодавства. Три квартири у Мюнхені, а також банківський рахунок, на який надходила орендна плата на суму близько 3500 євро на місяць, вилучено 14 червня.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

На початку травня Міністерство юстиції Баварії отримало лист від Мінфіну з проханням про проведення перевірки даної нерухомості з урахуванням санкцій Євросоюзу проти РФ, яка розв’язала війну проти України. До розслідування залучили прокуратуру, поліцію та фінансове відомство Мюнхена, а також Федеральне відомство у кримінальних справах.

В результаті ухвалено рішення про конфіскацію майна. Відповідна позначка внесена до державного реєстру прав власності. Орендарям, які проживають у квартирах, дозволено в них залишатися, але орендну плату їм тепер слід платити на рахунок адміністративного суду в Мюнхені.

“За наявними даними, це перший випадок у Німеччині, коли через санкції було заморожено не тільки активи, а й конфісковано нерухомість”, – заявила головна прокурорка Анна Лейдінг.

У прокуратурі також зазначили, що ці дії можливі, попри те, що досі були відсутні прецеденти й рішення німецьких судів, і всупереч іншим думкам, що висловлюються у ЗМІ.

Розслідування продовжується, за даними Süddeutsche Zeitung, йдеться про депутата Держдуми від КПРФ. Його прізвище не називається.