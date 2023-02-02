Відсьогодні у Німеччині, вперше за майже три роки від початку пандемії Covid-19, люди зможуть їздити у громадському транспорті без масок.

Про це повідомляє DW.

Зокрема уряд Німеччини вирішив скасувати обов’язкове носіння масок в автобусах, трамваях та поїздах. З 2 лютого 2023 року людям у громадському транспорті Німеччини вперше за майже три роки дозволять їздити з відкритим обличчям, без захисних масок.

Проте міністр охорони здоров’я ФРН все ще рекомендує добровільне використання масок для запобігання поширенню коронавірусу.

Зазначимо, що обов’язкове носіння масок у поїздах та автобусах далекого прямування мало тривати до квітня, але нещодавно уряд вирішив достроково скасувати цю постанову через зниження кількості випадків захворювань на Covid-19 у Німеччині.

Відтак, пасажирам усіх видів громадського транспорту, як міжміського, так і регіонального, більше не доведеться носити маски, до того ж, дев’ять федеральних земель, які досі зберігали зобов’язання носити маски щодо місцевих поїздок, також скасували це положення.

За даними видання, носіння масок FFP2 натомість залишиться обов’язковим до 7 квітня для відвідувачів лікарень, будинків для людей похилого віку, а також кабінетів лікарів й стоматологів.

Зокрема міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах рекомендував людям добровільно продовжувати носити маски.