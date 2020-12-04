У Німеччині в аеропорту Кельн/Бонн виявили контрабанду рідкісних рептилій, яких незаконно вивезли з Мексики.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що жабовидних ящірок, елгарій і коробчатих черепах зашили в тканинні ляльки. Через це, коли митники їх виявили, деякі рептилії вже були мертві.

Тварини, що знаходяться під загрозою зникнення, призначалися для приватних покупців в Німеччині.

Німецька влада зараз намагається відстежити походження рептилій, використовуючи зразки їх ДНК. Митна служба співпрацює з мексиканською владою і зоологами Дослідницького музею Олександра Кеніга (ZFMK) в Бонні.

Контрабандистів можуть оштрафувати, якщо їх встановить поліція. А 16 рептилій, що вижили, планують повернути в їх середовище проживання в Мексиці.