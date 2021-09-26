У Німеччині випустили колекційні монети з портретом канцлерки Меркель, – фото

Про це повідомляється на сайті аукціону MDM.

Зазначається, що монету випустили у серії “Канцлери ФРН” напередодні парламентських виборів у Німеччині, після яких Меркель піде з посади, на якій перебувала впродовж 16 років.

На аверсі монети зображений портрет канцлерки у профіль та зазначено роки її правління – 2005-2021 роки.

Вага монети – 0,3 грама. Такий сувенір може придбати кожен за 49 євро. Замовити монету можна в онлайн-магазинах монет і дорогоцінних металів.

Також у продажу є ще один варіант монет на честь Меркель. На монеті зображено портрет Меркель й зазначено 2005 рік, коли вона прийшла до влади.