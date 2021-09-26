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У Німеччині випустили колекційні монети з портретом канцлерки Меркель, – фото

У Німеччині випустили лімітовану серію колекційних монет із золота з портретом канцлерки Ангели Меркель.

Неділя, 26 вересня 2021, 11:09

Про це повідомляється на сайті аукціону MDM.

Зазначається, що монету випустили у серії “Канцлери ФРН” напередодні парламентських виборів у Німеччині, після яких Меркель піде з посади, на якій перебувала впродовж 16 років. 

На аверсі монети зображений портрет канцлерки у профіль та зазначено роки її правління – 2005-2021 роки.

Фото: MDM

Вага монети – 0,3 грама. Такий сувенір може придбати кожен за 49 євро. Замовити монету можна в онлайн-магазинах монет і дорогоцінних металів.

Також у продажу є ще один варіант монет на честь Меркель. На монеті зображено портрет Меркель й зазначено 2005 рік, коли вона прийшла до влади.

Фото: MDM

Нагадаємо, що кондитерська фірма Odenwälder Marzipan Konditorei почала продавати в Німеччині марципани у формі голови канцлерки Ангели Меркель. Солодощі випустили менше ніж за два тижні до парламентських виборів.

Водночас Музей мадам Тюссо у Берліні презентував воскову фігуру канцлерки Ангели Меркель в оновленому аутфіті напередодні залишення нею посади.

Також німецька фабрика іграшок випустила 500 колекційних плюшевих ведмедиків, схожих на Ангелу Меркель. Їх створили напередодні залишення нею посади.

У жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС.

Меркель планує піти з посади голови уряду після парламентських виборів цього місяця.

  • У грудні 2018 року головою ХДС на з’їзді в Гамбурзі було обрано Аннегрет Крамп-Карренбауер. Її підтримувала екслідерка ХДС Ангела Меркель.
  • У травні 2019 року стало відомо, що канцлер Меркель розчарована Крамп-Карренбауер, тому не хоче достроково залишати пост очільника уряду ФРН.
  • У лютому 2020 року Крамп-Карренбауер відмовилась від висування на виборах та оголосила, що незабаром відмовиться від керівництва ХДС.
  • У січні 2021 року на 33-му з’їзді ХДС було обрано нового керівника партії. Ним став Армін Лашет – прем’єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. За нього віддали голоси 83,35% делегатів з’їзду.
Теги: Ангела Меркель, монети, Німеччина, Бундестаг, монеты

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