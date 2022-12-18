Про це повідомило Deutsche Welle.

За словами глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, у такому випадку ситуацію буде лише гіршою для українців.

“Воно (перемир’я на умовах РФ – ред.) не покладе край “жаху” людей в Україні, а зовсім навпаки”, — заявила Бербок.

Глава відомства підкреслила, що війну почав саме президент Росії Володимир Путін. Вона наголосила, що “якщо Путін захоче — війна закінчиться завтра”.

“На жаль, немає жодних чесних ознак відведення російських військ”, — акцентувала глава МЗС.

Анналена Бербок помітила, що на сьогодні найгірша ситуація спостерігається на окупованих територіях України.

“Тут не тільки немає електрики та тепла, сюди не доходить навіть міжнародна допомога. Щодня люди живуть у страху перед викраденнями, тортурами, вбивствами з боку російських окупаційних сил”, — підсумувала міністерка.