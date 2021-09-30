Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Її звинувачують у посібництві вбивств тисяч полонених та в’язнів.

Жінка працювала у концтаборі Штуттгоф, що у Польщі. Влаштувалася на цю роботу у віці 18 років. Про те, що вона причетна до злочинів, стало відомо під час судового процесу над Джоном (Іваном) Дем’янюком, колишнім охоронником концтабору Собібор.

Свідчитимуть проти Ірмгард Фурхнер люди, що вижили під час Голокосту. На суді вони мають розповісти, чи ця жінка була причетна до злочинів Третього Рейху.

Захист буде наполягати на тому, що жінка займалася лише передаванням телеграм, листів та радіоповідомлень й не мала жодного уявлення про катування та вбивства тисяч євреїв.

Це перша жінка, яку судять за злочини Третього Рейху.