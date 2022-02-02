Німецька Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) заборонила в країні супутникову та онлайн-трансляцію російського телеканалу RT DE. Медіарегулятор послався на відсутність ліцензії на мовлення каналу в ФРН.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

З 1 лютого трансляція та подальше розповсюдження будь-яких програм каналу в Німеччині заборонені. Зокрема це стосується супутникового та онлайн-мовлення, а також мовлення через програму “RT News”.

“Телеканал RT DE не може посилатися на жодний інший легітимний європейський дозвіл”, – йдеться у рішенні ZAK.

Своєю чергою, головна редакторка RT Маргарита Сімоньян написала в Telegram, що RT DE не припинить мовлення в ФРН. А керівниця RT DE Productions Дінара Токтосунова заявила, що рішення німецького медіарегулятора оскаржуватимуть у суді.

Окрім цього, у МЗС РФ пригрозили, що російська влада буде змушена вжити відповідні заходи у відповідь на рішення про заборону мовлення телеканалу RT DE.

У Німеччині часто називають RT Deutsch джерелом дезінформації. Одна з провідних німецьких газет – Frankfurter Allgemeine Zeitung – пише про репутацію RT як “інструмент пропаганди Кремля”, що розповсюджує “за завданням російської влади” дезінформацію та теорію змов.

У звіті німецького Відомства з охорони конституції (контррозвідки) за 2019 рік йдеться про те, що RT Deutsch – це “інструмент керівництва РФ, котрий намагається вплинути в Німеччині на політичну та громадську думку”.

Довідка. Суперечка RT DE з німецькою владою почалася восени 2021 року, після того, як у вересні YouTube видалив два німецькомовних ютуб-канали Russia Today — RT DE і Der Fehlende Part (DFP). Головна редакторка RT назвала блокування каналів “справжньою медійною війною, оголошеною державою Німеччина державі Росія”.