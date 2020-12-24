Про це повідомляє німецьке видання Bild.
Інфікована жінка 20 грудня прилетіла з Великобританії. Діагноз підтвердився в аеропорті під час обов’язкового тестування.
Представник міністерства охорони здоров’я землі заявив, що зараз жінка і троє контактних осіб перебувають на самоізоляції. У хворої легкі симптоми хвороби. Контактні особи поки не скаржаться на симптоми коронавірусу. Їхні біоматеріали відправили на дослідження.
Нагадаємо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, попри те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.
- Новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великобританії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.