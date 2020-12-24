Новий штам коронавірусу, спалах якого виявили у Великобританії, з’явився й у Німеччині. Його виявили у жінки в землі Баден-Вюртемберг.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Інфікована жінка 20 грудня прилетіла з Великобританії. Діагноз підтвердився в аеропорті під час обов’язкового тестування.

Представник міністерства охорони здоров’я землі заявив, що зараз жінка і троє контактних осіб перебувають на самоізоляції. У хворої легкі симптоми хвороби. Контактні особи поки не скаржаться на симптоми коронавірусу. Їхні біоматеріали відправили на дослідження.

Нагадаємо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.