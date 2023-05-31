російсько-українська війна
18:16 ЮНЕСКО виділить 1,5 млн доларів на цифровізацію культурної спадщини України
18:13 Амбасадори United24 Шевченко та Зінченко відвідали Михайло-Коцюбинський ліцей на Чернігівщині: у перші дні війни росіяни поцілили у будівлю ракетами
17:58 В Австралії знімуть жіночу версію комедійного ситкому «Офіс»
17:52 Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів від США
17:47 У Німеччині заявили про право Києва завдавати ударів по території РФ
17:33 Для відбудови України потрібен «Небесний Щит» – Зеленський закликав Південну Корею передати системи ППО
17:31 Україна та Росія не схвалили план МАГАТЕ щодо захисту ЗАЕС
17:19 У Швеції готують закон, який, на думку уряду, має переконати Туреччину зняти вето на вступ до НАТО
17:03 Україна та Литва підписали угоду про взаємне визнання національних посвідчень водія
16:57 Мінцифри спільно з Nokia запускають пілотний проєкт з модернізації інтернет-мереж
16:35 Загинули у боях під Вугледаром: ВР підтримала запит до президента щодо нагородження Олега Барни і його побратимів
16:30 Кличко відповів на петицію про перейменування вулиці на честь загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла
16:11 Єнс Столтенберг засудив запуск КНДР військового супутника
15:50 Протягом 2022 року майже 300 осіб засудили за колабораціонізм
15:33 Україна вимагає гарантій повноцінної роботи «зернового коридору» для відновлення транзиту аміаку з РФ – Reuters
15:28 Уряд ФРН вимагає закрити чотири російські консульства в Німеччині
15:14 У ПАР готуються змінити закони через можливий візит Путіна на саміт БРІКС
15:04 Чотирьом блогеркам, які оприлюднили у соцмережах роботу ППО під час атаки РФ на Київ, повідомлено про підозру
14:42 З початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено чверть усіх інтернет-мереж
14:32 Уряд Росії заборонив вивозити з країни патрони і гільзи
14:23 В «Укренерго» пояснили, чому вимушені підвищити тариф на електроенергію
14:22 Донеччина: за добу російські загарбники здійснили 35 вогневих атак
14:04 У Бєлгородській області розпочали евакуацію дітей
13:59 У Північній Кореї перший запуск супутника-шпигуна завершився невдачею
13:35 Президентка Єврокомісії закликала надати Україні далекобійну зброю
13:25 Угорщина попросила ЄС продовжити обмеження на українське зерно до кінця року
13:15 У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлено 26 населених пунктів – Міненерго
12:43 Україна та союзники планують саміт формули миру без Росії — WSJ
12:11 Прикордонники проведуть тренінг, як чоловікам легально виїхати за кордон
12:01 Вчені знайшли новий тип антибіотика, використовуючи штучний інтелект
11:40 У Києві викрили ще дев’ятьох осіб, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
11:23 Зеленський відкрив Центр захисту прав дитини, який має протидіяти злочинам Росії

У Німеччині заявили про право Києва завдавати ударів по території РФ

31 травня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Середа, 31 травня 2023, 17:47
Підтримати

Джерело: DW

Таку відповідь Гебештрайт дав на запитання кореспондента про атаку дронів на Москву.

Водночас офіційний Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовувалася німецька зброя, – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має “законне право” захищатися і може “проектувати силу” за межі своїх кордонів.

Клеверлі наголосив, що “законні військові цілі” за кордоном України є частиною її самооборони, та заявив, що Захід “має це визнати”.

Зранку 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Є влучання у дві багатоповерхівки.

У російському Міноборони повідомили, що вранці столицю РФ атакували 8 БпЛА і всіх їх було знищено. Водночас Telegram-канал Baza повідомив, що російську столицю атакували 25 безпілотників, три із них поцілили у багатоповерхівки. Один БпЛА ніс вибухівку, однак після влучання вона не здетонувала.

У політичній партії президента РФ Володимира Путіна “Єдина Росія” прокоментували атаку БпЛА на Москву, зазначивши, що це “нова реальність”, яку “потрібно визнати”.

Натомість речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не буде коментувати ранкову атаку дронів по Москві.

Теги: дрони, Німеччина, обстріли РФ, позиція ФРН, право Києва, Штеффен Гебештрайт

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook