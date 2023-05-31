У Німеччині заявили про право Києва завдавати ударів по території РФ

31 травня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Джерело: DW

Таку відповідь Гебештрайт дав на запитання кореспондента про атаку дронів на Москву.

Водночас офіційний Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовувалася німецька зброя, – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Україна має “законне право” захищатися і може “проектувати силу” за межі своїх кордонів.

Клеверлі наголосив, що “законні військові цілі” за кордоном України є частиною її самооборони, та заявив, що Захід “має це визнати”.

Зранку 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Є влучання у дві багатоповерхівки.