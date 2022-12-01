У Німеччини виступили з заявою щодо вступу України до Європейського Союзу. Перемовини щодо цього можуть початися незабаром.

Про це повідомило Тagesschau.

Темпи вступу України до блоку залежатимуть від готовності нашої держави до європейських реформ.

“Цілком можливо, що переговори почнуться найближчим часом”, – сказала держміністр з питань Європи та клімату в Міністерстві закордонних справ Німеччини Анна Люрманн.

Міністерка додала, що була вражена прогресом, який відбувається, під час візиту до Києва. Вона вважає, що Україна має зберегти такий імпульс для реформ.

Зазначимо, що Україна підписала заявку на вступ до ЄС незабаром після початку російського вторгнення — 28 лютого. Офіційно статус кандидата на вступ до Євросоюзу нашій країні надали 23 червня.