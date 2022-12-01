Про це повідомило Тagesschau.
Темпи вступу України до блоку залежатимуть від готовності нашої держави до європейських реформ.
“Цілком можливо, що переговори почнуться найближчим часом”, – сказала держміністр з питань Європи та клімату в Міністерстві закордонних справ Німеччини Анна Люрманн.
Міністерка додала, що була вражена прогресом, який відбувається, під час візиту до Києва. Вона вважає, що Україна має зберегти такий імпульс для реформ.
Зазначимо, що Україна підписала заявку на вступ до ЄС незабаром після початку російського вторгнення — 28 лютого. Офіційно статус кандидата на вступ до Євросоюзу нашій країні надали 23 червня.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що отримав обіцянку від міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт представити німецькому уряду пропозицію щодо розгортання систем протиповітряної оборони Patriot на території України.