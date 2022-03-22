Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Виступаючи перед нижньою палатою Бундестагу, німецький урядовець заявив, що ФРН й надалі підтримуватиме український народ, який бореться за свою свободу.

За його словами, солідарність Німеччини “з європейським сусідом” має міцний фундамент, і тому необхідно створити міжнародний “план Маршалла” для України.

Довідка: “план Маршалла” – це програма економічної допомоги, яку надавали європейським країнам після закінчення Другої світової війни. Вона була запропонована у 1947 році тодішнім державним секретарем США Джорджем К. Маршаллом. План відновлення європейських країн був розроблений вже влітку того ж 1947 року.

Вже 3 квітня 1948 року 33-тій президент США Гаррі Трумен підписав відповідний закон. З 1948 по 1951 рік європейські країни отримали допомогу на суму 15 мільярдів доларів. Через те, що Радянський Союз блокував надання допомоги Польщі та Чехословаччині, “план Маршалла” фактично посприяв створенню “залізної завіси” між Західною та Східною Європою.