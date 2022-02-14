Про це пише німецька газета Нandelsblatt.
“Ми мали б можливість надати їм транспортні засоби для забезпечення рятувального ланцюга або забезпечення логістики. Це був би варіант, який міг би запропонувати і канцлер Україні”, – зауважила Штрак-Ціммерманн.
За словами членкині парламентської групи, у ФРН є змога надати транспортні засоби для евакуації поранених – машини привезли з Афганістану, вони готові до використання.
Водночас вона наголосила, що виступає категорично проти надання Україні важкого озброєння, оскільки такий крок, на її думку, був би хибним відносно дипломатії.
“Я категорично проти важкого озброєння. Йдеться про те, щоб підтримати Україну, наприклад, поставивши їй бронеавтомобілі середньої тяжкості”, – заявила Штрак-Ціммерманн.
Проте, вона зауважила, що політикам ФРН не варто переконувати себе у тому, що війна в Україні – це абстрактний конфлікт “посеред Європи” та не торкнеться Німеччини.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Перед першою поїздкою до України німецький канцлер заявляв, що Берлін очікує від Москви деескалації через дії навколо кордонів України.
- Натомість розслідування німецької газети “Welt am Sonntag” виявило, що попри санкції Євросоюзу, які були запроваджені проти Росії ще у 2014 році, ФРН продовжує зміцнювати воєнну промисловість РФ.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевняє, що ФРН та США на одній хвилі, коли йдеться про загрозу вторгнення Росії до України. Водночас німецький канцлер відмовився говорити про те, що буде з газопроводом “Північний потік-2” у разі російської агресії.
- Раніше лінію зіткнення на Донбасі відвідала федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона приїхала, щоб побачити на власні очі наслідки українсько-російської війни, що триває з 2014 року.
- Також міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що їхній уряд знову відмовився постачати зброю українським військовим попри зростання російських військ біля кордону. Замість озброєння політик наголошує на мирних переговорах.