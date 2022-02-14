Прессекретарка парламентської групи Бундестагу з оборони, представниця "Вільної демократичної партії" Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн висловилась за постачання Україні бронеавтомобілів для евакуації поранених, що привезли з Афганістану. Натомість висловила категоричність відносно надання важкого озброєння.

Про це пише німецька газета Нandelsblatt.

“Ми мали б можливість надати їм транспортні засоби для забезпечення рятувального ланцюга або забезпечення логістики. Це був би варіант, який міг би запропонувати і канцлер Україні”, – зауважила Штрак-Ціммерманн.

За словами членкині парламентської групи, у ФРН є змога надати транспортні засоби для евакуації поранених – машини привезли з Афганістану, вони готові до використання.

Водночас вона наголосила, що виступає категорично проти надання Україні важкого озброєння, оскільки такий крок, на її думку, був би хибним відносно дипломатії.

“Я категорично проти важкого озброєння. Йдеться про те, щоб підтримати Україну, наприклад, поставивши їй бронеавтомобілі середньої тяжкості”, – заявила Штрак-Ціммерманн.

Проте, вона зауважила, що політикам ФРН не варто переконувати себе у тому, що війна в Україні – це абстрактний конфлікт “посеред Європи” та не торкнеться Німеччини.