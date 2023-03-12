Колишній глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер запропонував створити контактну групу щодо підготовки до можливих переговорів Києва та Москви. Водночас зауважив, що рішення про їх початок може ухвалити лише Україна.

Про це інформує DW.

Ішингер закликав підготувати загальні умови для мирних переговорів Росії та України, зауваживши, що поряд з постачанням зброї та фінансовою підтримкою необхідно запропонувати “перспективу наростаючому хору критичних запитань у США, а також у нас у Німеччині”.

Водночас він наголосив, що рішення про можливий початок переговорів має приймати лише Україна, пояснивши, що нині такий крок був би рівносильним частковій капітуляції перед агресором.

Політик зазначив, що зараз “саме час запустити мирний процес для України”. Він закликав до створення міжнародної політично-стратегічної контактної групи поряд із конференціями з військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн”. Така група змогла б “утворити ядро ​​або щонайменше частину посередницької групи”, якщо справа дійде до переговорів Києва та Москви, наголосив Ішингер. На його думку, її могли б створити США, Велика Британія, Франція та Німеччина, які могли б згуртувати довкола себе інші партнерські держави, зокрема Канаду, Іспанію, Польщу, Італію, балтійські країни, а також ООН, ЄС, ОБСЄ та НАТО.

Ця група, на думку німецького політика, має проводити регулярні засідання на рівні міністрів закордонних справ.

Одначе, Ішингер заявив про “абсолютно непотрібну слабкість” позиції стосовно публічних персон, які закликають до припинення військової допомоги Україні та початку мирних переговорів, вказавши на нещодавні протести, організовані політиком Лівої партії Сарою Вагенкнехт та феміністкою Алісою Шварцер.

Раніше стало відомо, що офіційні особи Великої Британії, Франції та Німеччини готують пакт “Україна-НАТО”, який не відповідає захисту, подібному до того, який би Україна отримала від членства в альянсі. Схоже, новий пакт відображає бажання тиснути на Україну, щоб вона погодилася на врегулювання війни шляхом переговорів на невигідних умовах.

Водночас президент США Джо Байден розкритикував “мирний план”, який представив Китай для припинення війни в Україні. На думку глави Білого дому те, що запропонував Пекін, може бути вигідним лише для Росії.

Тоді як близько двох третин європейців вірять та очікують на перемогу України у війні з Росією. Найбільше в українській перемозі переконані громадяни Польщі – 81%, натомість у Німеччині 55% розраховують на перемогу Києва. В Італії – найменший показник, проте навіть там у перемогу України вірять 51% респондентів.

Окрім цього, на початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою “небезпечною” країною вважають Китай.