Про це повідомляє Deutsche Welle.
Вона пояснила, що у разі чергової хвилі переселенців, необхідно буде розподілити їх між усіма країнами.
Фезер уточнила, що навантаження слід полегшити східноєвропейським країнам.
На цей час Польща прийняла понад 1,5 млн українських переселенців, Іспанія – 160 тисяч. Так продовжуватися не може”, – заявила глава МВС Німеччини.
За словами Фезер, 8 із 10 переселенців, яких минулого року прийняла Німеччина, — з України. Загалом у ФРН, рятуючись від війни, прибули понад 1 млн осіб. Водночас влада країни докладає зусиль, щоб обмежити нелегальну міграцію з інших країн.
Не можна встановлювати ліміт для жінок і дітей, які втекли з України. Тому ми багато зробили для обмеження нелегальної міграції з інших країн, наприклад, за допомогою інтенсивнішого прикордонного контролю”, – пояснила вона.
На початок лютого 2023 року понад 8 млн жителів України стали переселенцями та переїхали до країн Європи, мовиться у звіті Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців. З них 4,8 млн осіб подали заявки на набуття статусу тимчасового резидента в країнах ЄС.
Найбільше українських переселенців в абсолютних значеннях зареєстровано у Польщі та Німеччині. Водночас якщо порівнювати з населенням країн, то найбільше українців прийняли Чехія, Естонія, Латвія та Литва.
Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що не вірить у прогнози щодо повернення близько 90% вимушених переселенців з України назад до Батьківщини.
- Між Естонією та Фінляндією тривають переговори щодо перенаправлення частини українських переселенців. Фінляндія щотижня готова приймати по 50-100 осіб.
- Зростає кількість поляків, чиї думки збігаються з російською пропагандою, особливо щодо ставлення до Росії та її війни проти України – мовиться у звіті аналітичного центру Warsaw Enterprise Institute.
- Українські переселенці, які отримали тимчасовий захист в Євросоюзі, але повернулися додому, можуть знову приїхати в ЄС, якщо вони не матимуть змоги залишатися взимку в Україні.