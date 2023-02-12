Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала справедливіше розподіляти переселенців з України на території Європейського Союзу, пояснивши, що необхідно полегшити навантаження на країни Східної Європи.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вона пояснила, що у разі чергової хвилі переселенців, необхідно буде розподілити їх між усіма країнами.

Фезер уточнила, що навантаження слід полегшити східноєвропейським країнам.

На цей час Польща прийняла понад 1,5 млн українських переселенців, Іспанія – 160 тисяч. Так продовжуватися не може”, – заявила глава МВС Німеччини.

За словами Фезер, 8 із 10 переселенців, яких минулого року прийняла Німеччина, — з України. Загалом у ФРН, рятуючись від війни, прибули понад 1 млн осіб. Водночас влада країни докладає зусиль, щоб обмежити нелегальну міграцію з інших країн.

Не можна встановлювати ліміт для жінок і дітей, які втекли з України. Тому ми багато зробили для обмеження нелегальної міграції з інших країн, наприклад, за допомогою інтенсивнішого прикордонного контролю”, – пояснила вона.

На початок лютого 2023 року понад 8 млн жителів України стали переселенцями та переїхали до країн Європи, мовиться у звіті Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців. З них 4,8 млн осіб подали заявки на набуття статусу тимчасового резидента в країнах ЄС.

Найбільше українських переселенців в абсолютних значеннях зареєстровано у Польщі та Німеччині. Водночас якщо порівнювати з населенням країн, то найбільше українців прийняли Чехія, Естонія, Латвія та Литва.

Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що не вірить у прогнози щодо повернення близько 90% вимушених переселенців з України назад до Батьківщини.