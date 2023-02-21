Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.
У відомстві наголосили, що поїздки до Російської Федерації не рекомендуються. Також застерігають від поїздок до областей, що межують з Україною, зокрема Бєлгородська, Курська, Брянська, Воронезька, Ростовська та Краснодарська.
“З 20 по 26 лютого 2023 року російський уряд планує низку заходів”, — пишуть в німецькому МЗС.
Крім того, громадяни з подвійним громадянством повинні пам’ятати, що російська влада розглядає їх лише як громадян РФ. Це стосується і можливого призову до російських збройних сил. Посольство не може надати їм консульський захист.
Також використання німецьких кредитних карток, зняття готівки в банкоматах, грошові перекази будь-якого виду з ЄС у Російській Федерації неможливі.
- Росіянка Юлія Прохорова, яка стала відома через пропагандистські висловлювання про війну в Україні, повернулася до РФ. Наприкінці листопада заступник прессекретаря прокуратури баварського міста Ландсхут Мартін Штрунц повідомив DW, що Юлія Прохорова, щодо якої в Німеччині розпочалось розслідування за “підозрою у схваленні злочинних діянь”, не була депортована з ФРН.
- У Німеччині при спробі правоекстремістської організації, яка планувала викрадення політиків та штурм Бундестагу, затримали 24 німців та одну громадянку РФ.