У Міністерстві закордонних справ Німеччини закликали своїх громадян відмовитися від поїздок до Російської Федерації протягом найближчого тижня. Це пов'язано із заходами, які планує російський уряд, неможливістю розраховуватися кредитними картками тощо.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини.

У відомстві наголосили, що поїздки до Російської Федерації не рекомендуються. Також застерігають від поїздок до областей, що межують з Україною, зокрема Бєлгородська, Курська, Брянська, Воронезька, Ростовська та Краснодарська.

“З 20 по 26 лютого 2023 року російський уряд планує низку заходів”, — пишуть в німецькому МЗС.

Крім того, громадяни з подвійним громадянством повинні пам’ятати, що російська влада розглядає їх лише як громадян РФ. Це стосується і можливого призову до російських збройних сил. Посольство не може надати їм консульський захист.

Також використання німецьких кредитних карток, зняття готівки в банкоматах, грошові перекази будь-якого виду з ЄС у Російській Федерації неможливі.