Про це заявила офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, повідомляє Європейська правда з посиланням на РИА “Новости”.

Зокрема, Захарова уточнила, що 26 лютого німецький Commerzbank надіслав письмове повідомлення про закриття рахунків інформаційних агентств “Russia Today Німеччина” і Ruptly. Доступ до здійснення фінансових операцій буде припинено з 31 травня.

Однак російська сторона звернулася до німецьких колег із закликом “одуматися”.

“З усією серйозністю закликаємо Берлін одуматися, забезпечити нормальне функціонування зазначених медіакомпаній, скасувати будь-які рестриктивні заходи, які ускладнюють роботу засобів масової інформації. В іншому разі змушені будемо вжити жорстких заходів щодо німецьких засобів масової інформації, що працюють у Росії. Щиро скажу: правда, не хочеться. Так створюймо ж прецедент і привід”, – сказала Захарова.

Водночас Russia Today у своїй заяві називає закриття рахунків “частиною ширшої кампанії перешкоджання роботі каналу в Німеччині”.

“У листопаді минулого року Commerzbank незрозумілим чином зробив свої умови надання послуг набагато менш вигідними з фінансової точки зору для RT, розпочавши тривалу юридичну суперечку. RT намагається знайти заміну Commerzbank, але кілька фінансових установ, включаючи Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS та HypoVereinsbank, або проігнорували запити RT, або відмовилися відкривати рахунки” – заявили в RT.

Нагадаємо, що головна редакторка кремлівського пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян пропонує роботу співробітникам заблокованих в Україні телеканалів ZiK, 112 і NewsOne.