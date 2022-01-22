У Міністерстві закордонних справ Німеччини спростували заяву німецької газети Bild щодо роботи над планом евакуації членів сімей співробітників посольства в Україні.

Про це повідомляє німецька інформаційна агенція FAZ.

Ми дуже уважно стежимо за ситуацією з безпекою співробітників наших дипломатичних місій в Україні, а також у тісному контакті з нашими партнерами в ЄС та на міжнародному рівні”, — запевнили в МЗС Німеччини.

Також додали, що наразі відсутні заходи щодо скорочення співробітників посольства або членів їх родин у Києві.

Раніше також надходили повідомлення про конкретні плани Сполучених Штатів щодо відкликання співробітників посольства.

Після цього в німецькій газеті Bild опублікували матеріал про наміри Німеччини евакуювати своїх дипломатів та їхніх родичів з України.