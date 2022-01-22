Про це повідомляє німецька інформаційна агенція FAZ.
Ми дуже уважно стежимо за ситуацією з безпекою співробітників наших дипломатичних місій в Україні, а також у тісному контакті з нашими партнерами в ЄС та на міжнародному рівні”, — запевнили в МЗС Німеччини.
Також додали, що наразі відсутні заходи щодо скорочення співробітників посольства або членів їх родин у Києві.
Раніше також надходили повідомлення про конкретні плани Сполучених Штатів щодо відкликання співробітників посольства.
Після цього в німецькій газеті Bild опублікували матеріал про наміри Німеччини евакуювати своїх дипломатів та їхніх родичів з України.
- Нагадаємо, що командувач Військово-морським флотом Німеччини Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після заяви, у якій піддав сумнівам повернення Україні окупованого Росією Криму, зокрема заявив, що президент РФ Путін “заслуговує на повагу”.
- Також напередодні зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з урядом Німеччині директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс таємно прилетів до Берліна. Він зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та представниками німецької розвідки через ситуацію навколо України.
- Посольство США в Україні надає інформацію про російське активне поширення брехні та пропаганди щодо України.