Депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер запропонував ФРН викупити у Катару зенітні танки Gepard, зазначивши, що вони там більше не потрібні.

Про це німецький депутат заявив в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

За його словами, ймовірно, Катар зміг би продати військову техніку після закінчення Чемпіонату світу з футболу.

Gepard більше там не потрібні, вони перебувають у робочому стані, тому я думаю, що було б непогано викупити їх… Ми маємо зробити все, що посприяє перемозі України”, – пояснив депутат свою ініціативу.

Зенітні танки ефективно нищать іранські дрони, тож додаткове постачання Gepard посилило б українську ППО.

Водночас німецький депутат зауважив, що попри передачу танків, поки що залишається проблема із забезпеченням боєприпасами. Швейцарія блокує їх через політику нейтралітету.

Раніше, 29 грудня 2022 року віцеканцлер ФРН, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що у війні проти України справа прямує до поразки Росії на полі бою.

Тоді ж голова оборонного комітету парламенту ФРН Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд спланувати довгострокову військову допомогу Україні. Вона розкритикувала те, що Німеччина й досі ще не має стратегії.

Зауважимо, що Європа ніколи не була такою об’єднаною проти Росії та її лідера Володимира Путіна, та водночас ні настільки залежною від США, на тлі російсько-української війни.

Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійська частина на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA. Призначений для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об’єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.