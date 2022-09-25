У Берліні запропонували нові обмеження до восьмого пакета санкцій проти Росії. У документі йдеться про заборону обіймати керівні посади у державних компаніях РФ.

Про це повідомило Süddeutsche Zeitung.

Пропозицію іншим країнам-членам ЄС надіслав німецький уряд. Берлін запропонував заборонити входити до наглядової ради чи правління російських державних компаній громадянам Євросоюзу.

Причиною можливих обмежень стала корупція. Також у такий спосіб можна зменшити політичний тиск з боку РФ стосовно країн ЄС.

Ініціатива не охоплює європейські дочірні компанії російських підприємств.

Берлін підтримує обмеження світових цін на нафту. Ще уряд Німеччини закликав заборонити співпрацю з атомними компаніями РФ.