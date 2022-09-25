Про це повідомило Süddeutsche Zeitung.
Пропозицію іншим країнам-членам ЄС надіслав німецький уряд. Берлін запропонував заборонити входити до наглядової ради чи правління російських державних компаній громадянам Євросоюзу.
Причиною можливих обмежень стала корупція. Також у такий спосіб можна зменшити політичний тиск з боку РФ стосовно країн ЄС.
Ініціатива не охоплює європейські дочірні компанії російських підприємств.
Берлін підтримує обмеження світових цін на нафту. Ще уряд Німеччини закликав заборонити співпрацю з атомними компаніями РФ.
- Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау заявив, що Німеччина уникає можливих шляхів підтримки України у повномасштабній війні та розкритикував небажання постачати основні бойові танки.
- У Німеччині заявили, що країна готова прийняти тих росіян, які втікають від мобілізації. Берлін готовий прийняти “дезертирів з російської армії” за однієї умови.