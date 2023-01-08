У Німеччині у Рурському регіоні затримано 32-річного іранця та ще одного чоловіка. Першого підозрюють в підготовці до теракту з хімічною зброєю.

Про це повідомило Spiegel.

За даними видання, чоловіка підозрюють у підготовці до ісламістського теракту з використанням отруйних речовин ціаніду та рицину. Затримання відбулося у ніч з суботу на неділю близько опівночі за місцевим часом.

Під варту взято ще одного чоловіка. Нині невідомо наскільки далеко плани щодо теракту просунулись й чи була визначена конкретна ціль.

На місці арешту перебували співробітники Інституту Роберта Коха, які були консультантами з біологічної та хімічної небезпеки. Також на місце скерували багато з офіцерів у захисних костюмах. Речові докази було доставлено в синіх бочках.

Зазначено, що високотоксичний рицин внесено до списку бойової зброї в розділі “біологічна зброя”. Водночас ціанід дуже токсичний. Його незначна кількість має смертельний вплив на людину.