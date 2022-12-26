У Німеччині затримано співробітника Федеральної розвідувальної служби, який міг передавати Росії дані про Україну

Про це повідомило Tagesschau.
За підозрою у державній зраді арештували Карстена Л. Німецьке ЗМІ зазначило, що Кремль міг отримувати секретні дані щодо ситуації в Україні через нього. Не виключено, що розвідника могли шантажувати.
Затримання сталося минулого тижня на підставі звинувачень у передачі держтаємниці Росії. За словами міністра юстиції Марко Бушмана, це “важливий удар по російському шпигунству”, якщо інформація підтвердиться.
За останні роки у Німеччині викрили та засудили кількох людей, які шпигували на користь Росії. Проте востаннє про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі було відомо у 2014 році.
Німецькі органи безпеки зазначали, що Росія стає все більш агресивною в їхній країні для досягнення своїх цілей. Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну ці обсяги збільшувалися.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.
- У жовтні у Норвегії звинуватили у шпигунстві російського розвідника Михайла Мікушина, який вдавав з себе співробітника Арктичного університету Тромсе бразильця Жосе Ассіса Джіаммаріа.