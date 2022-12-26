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У Німеччині затримано співробітника Федеральної розвідувальної служби, який міг передавати Росії дані про Україну

У Німеччині за підозрою у співпраці з Росією затримано співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND). Йдеться, що він міг передавати Москві дані про Україну.

Понеділок, 26 грудня 2022, 21:04
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Про це повідомило Tagesschau.

За підозрою у державній зраді арештували Карстена Л. Німецьке ЗМІ зазначило, що Кремль міг отримувати секретні дані щодо ситуації в Україні через нього. Не виключено, що розвідника могли шантажувати.

Затримання сталося минулого тижня на підставі звинувачень у передачі держтаємниці Росії. За словами міністра юстиції Марко Бушмана, це “важливий удар по російському шпигунству”, якщо інформація підтвердиться.

За останні роки у Німеччині викрили та засудили кількох людей, які шпигували на користь Росії. Проте востаннє про подвійного агента у Федеральній розвідувальній службі було відомо у 2014 році.

Німецькі органи безпеки зазначали, що Росія стає все більш агресивною в їхній країні для досягнення своїх цілей. Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну ці обсяги збільшувалися.

Теги: Німеччина, російський агент, російські шпигуни, російсько-українська війна

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