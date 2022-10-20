У Німеччині згоріла будівля притулку для українських переселенців. Гуртожиток знаходився у населеному пункті Грос-Штремкендорф у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія.

Про це повідомило Deutsche Welle.

У гуртожитку було розміщено 14 людей. Ніхто з них не постраждав.

Мешканці та співробітники притулку встигли вчасно залишити приміщення. Українських переселенців розмістили в іншій установі.

Ліквідовувати вогонь скерували близько 120 рятувальників і близько 20 пожежних машин. Німецька поліція підозрює, що причиною загоряння став підпал.

У день займання поліцейські вже приїздили до притулку. Невідомі залишили графіті зі свастикою, яку нанесли на табличку з назвою готелю.

“Спираючись, зокрема, на свій багаторічний досвід роботи пожежником, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно”, — заявив голова адміністрації округу Тіно Шоман.

Зазначимо, що у місті Лейпциг невідомі намагалися підпалити дитячий садок, до якого ходять діти переселенців з України.