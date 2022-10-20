Про це повідомило Deutsche Welle.
У гуртожитку було розміщено 14 людей. Ніхто з них не постраждав.
Мешканці та співробітники притулку встигли вчасно залишити приміщення. Українських переселенців розмістили в іншій установі.
Ліквідовувати вогонь скерували близько 120 рятувальників і близько 20 пожежних машин. Німецька поліція підозрює, що причиною загоряння став підпал.
У день займання поліцейські вже приїздили до притулку. Невідомі залишили графіті зі свастикою, яку нанесли на табличку з назвою готелю.
“Спираючись, зокрема, на свій багаторічний досвід роботи пожежником, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно”, — заявив голова адміністрації округу Тіно Шоман.
Зазначимо, що у місті Лейпциг невідомі намагалися підпалити дитячий садок, до якого ходять діти переселенців з України.
- У Парижі двох українок вигнали з ресторану “Le Cozy Montparnasse” зі словами “Viva Poutine” (Хай живе Путін!). Двоє переселенок зайшли тоді до закладу, аби випити чаю та зігрітися.