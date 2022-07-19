Канцлер Німеччини Олаф Шольц скоротив військову підтримку Німеччини для України, попри протилежні обіцянки. Про це йдеться у списку поставленої до Києва зброї, який сам федеральний уряд опублікував 21 червня.

Повідомляє видання Die Welt.

Відтоді його тричі оновлювали та доповнювали новими товарами. WELT документував це тижнями. Відповідно, за останні три тижні Україна отримала дві поставки. У перший тиждень липня Київ отримав з Німеччини 42 тисячі «пайкових упаковок» продуктів. У другому було 102 неброньовані автомашини.

У статті “FAZ” у понеділок Шольц заявив, що ФРН підтримуватиме Україну — стільки, скільки вона потребує цієї підтримки: “економічно, гуманітарно, фінансово та через постачання зброї”.

Насправді Україна потребує більше важкого озброєння Заходу для своєї оборонної боротьби. Президент Володимир Зеленський нещодавно зауважив на цьому.

“Чим більшою зараз буде оборонна допомога Україні, тим швидше закінчиться війна нашою перемогою і тим меншими будуть втрати всіх країн світу”, – наголосив він у відеозверненні.

У понеділок РФ активізувала обстріли на сході країни: за українською інформацією, у ніч на вівторок росіяни також бомбили інші міста по всій Україні.

Опозиція різко розкритикувала відсутність подальшого постачання.

“Публічні слова та дії в федеральному уряді різко відрізняються. Це ганьба. Демонстративне небажання федерального уряду постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини. Світлофорна коаліція закриває очі на те, що зараз демократія і свобода відстоюються саме на сході та півдні України”, – зауважив парламентський секретар фракції ХДС в Бундестазі Торстен Фрай.

Остання значна кількість озброєння з Німеччини була поставлена ​​чотири тижні тому. 21 червня в Україну прибули сім самохідних гаубиць, обіцяних Києву на початку травня. Згідно зі списком федерального уряду, вони були доставлені 28 червня разом із новими боєприпасами, ще 5000 шоломами, обладнанням для боротьби з дронами та запасними частинами до автомобілів.

До цього федеральний уряд уже скоротив обсяг своєї військової підтримки до мінімуму. Як видно з доступних світу інвентарних списків, з 30 березня до середини червня в Україну прибули лише найменші пристрої. Це радіостанції, ручні гранати, деталі кулеметів, детонаційні шнури та “запальники”.

Зовсім нещодавно Київ знову закупив зброю в Німеччині з власної ініціативи. У червні Україна закупила 2900 одиниць протитанкової зброї RGW 90 Matador безпосередньо у промисловості за власні кошти.