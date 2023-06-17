В одному з поховань на території Німеччини знайшли меч середини бронзового віку, який зберігся фактично в ідеальному стані.

Джерело: The Guardian

Бронзовий меч віком понад 3000 років, який настільки добре зберігся, що “майже досі блищить”, був знайдений на півдні Німеччини.

Державний офіс Баварії зі збереження історичних пам’яток (BLfD) повідомив, що меч, який, як вважають, датується кінцем 14 століття до нашої ери — серединою бронзового віку — був знайдений під час розкопок минулого тижня в Нердлінгені, між Нюрнбергом і Штутгартом.

Меч має восьмикутну рукоятку і походить з могили, в якій троє людей – чоловік, жінка та хлопчик – були поховані один за одним разом з бронзовими предметами, повідомляє BLfD. Поки що незрозуміло, чи пов’язані між собою поховані в одній могилі особи.

Професор Матіас Пфейл, голова BLfD, сказав, що меч і поховання ще потрібно дослідити, щоб археологи могли більш точно класифікувати цю знахідку.

“Але вже зараз можна сказати, що стан збереження надзвичайний. Така знахідка – велика рідкість”, – додав він.