У Баварії (Німеччина) археологи виявили дерев’яну криницю з прикрасами всередині, яка була своєрідною "криницею бажань". Ритуальне місце оцінюють щонайменше у 3 тисяч років.

Про це повідомило Archaeologie Online.

“Криницю бажань” знайшли у місті Гермерінг під час будівельних робіт. Дослідники припустили, що її заклали під час бронзової доби в III – I тисячоліття до нашої ери.

Об’єкт сягає близько п’яти метрів. Всередині криниці знайдено прикраси та посуд. Серед них 26 бронзових шпильок для одягу, браслет, дві металеві спіралі, зуб тварини, бурштинове намисто і понад 70 керамічних посудин.

Дослідники зазначили, що предмети не призначалися для повсякденного життя. Предмети збереглися у такий спосіб, що свідчить про те, що їх обережно опускали у воду, а не кидали.

Вчені припустили, що люди могли просити у “колодязя бажань” гарного врожаю. Вони пояснюють гіпотезу тим, що колодязь використовувався під час того, коли рівень ґрунтових вод значно впав. Це призведило до тривалої посухи та низького врожаю для сусідніх громад.