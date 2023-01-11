У 2022 році понад 244 тисячі осіб подали заявки, щоб отримати притулок у Німеччині й понад один мільйон вимушено переміщених українців прибуло до ФРН.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, країною номер один для шукачів притулку була Сирія, за нею слідують Афганістан, Туреччина та Ірак.

У повідомленні зазначається, що вимушено переміщеним українцям не потрібно звертатися із заявою щодо надання їм притулку, адже вони одразу отримують посвідку на тимчасове проживання.

Порівняно з 2021 роком кількість шукачів притулку зросла минулого року на 27,9%. Особливо протягом останніх трьох місяців 2022 року їх кількість збільшилася, оскільки шукачі притулку намагалися потрапити до Німеччини через балканський шлях.

“Агресивна війна президента Росії Володимира Путіна проти України спричинила найбільший рух біженців у Європі з часів Другої світової війни”, – заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, подякувавши німцям за те, що вони приймають й підтримують переселенців з України.

Також очільниця МВС Німеччини додала, що в інших частинах світу люди також втікають від війни та терору, про що свідчить збільшення кількості заявок на надання притулку, які були подані у 2022 році.

Крім того, Ненсі Фезер сказала, що уряд намагається інтегрувати тих, хто прибуває до Німеччини, швидше, ніж це було колись, пропонуючи мовні курси серед інших заходів. Уряд також намагається прискорити депортацію тих, чиї прохання про надання притулку відхилено.

Зазначимо, що за останніми підрахунками, від початку повномасштабного російського вторгнення до Європи з України вимушено виїхало 14 270 682 українців. З них понад 9,1 млн осіб вже повернулись в Україну. Таким чином, станом на 3 січня 2023 року у європейських країнах залишається 7 915 287 вимушених переселенців з України. Лише за останній тиждень кількість вимушених переселенців зросла на понад 18 тисяч осіб.

Як зазначили в УВКБ, найбільше вимушених переселенців прийняла Польща – 8 683 718 осіб. З цієї кількості 1 553 707 офіційно зареєструвались у Польщі, а 6 585 535 вже повернулись до України.

Окрім Польщі, від 24 лютого найбільше українців прийняли Німеччина, Чехія, Італія, Іспанія Болгарія, Франція, Румунія, Словаччина.