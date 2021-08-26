У Німеччині продовжують зростати показники поширення коронавірусу. Семиденна захворюваність на COVID-19 у країні знову збільшилася.

Про це інформує німецьке інформаційне агентство DPA із посиланням на дані Інституту Роберта Коха (RKI).

Семиденна захворюваність, яка означає кількість нових випадків інфікування протягом минулого тижня на 100 тисяч осіб, склала 66,0 у четвер (у порівнянні з 61,3 у середу). Захворюваність значно зросла в порівнянні з показниками, зафіксованими тиждень тому (44,2 нових випадків на 100 тисяч осіб).

Найбільший спалах спостерігається на заході країни, особливо в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Там у четвер показник захворюваності за сім днів склав 122,4. Водночас за останній тиждень було зареєстровано майже 22 тисячі нових випадків.

Як раніше інформувала німецька міжнародна телерадіокомпанія Deutsche Welle з посиланням на Інститут Роберта Коха, у країні розпочалася четверта хвиля коронавірусу.

У Німеччині спостерігається зростання рівня захворюваності з початку липня. Це було особливо помітно для громадян від 10 до 49 років. Частка позитивних ПЛР-тестів зросла з 4% до 6% за тиждень до середини серпня.

Зростання кількості нових випадків COVID-19 відбувається на фоні поширення більш заразного штаму “Дельта”, який стає домінуючою формою коронавірусу в Німеччині.

Водночас у Німеччині продовжують реалізовувати програму вакцинації. Зокрема, сьогодні міністерство охорони здоров’я країниоголосило, що майже 49,7 млн осіб (або 59,7% населення) були повністю вакциновані.

Принаймні одну дозу отримали 53,7 млн осіб (або 64,6% населення). Тобто 73% всіх людей у віці старше 12 років отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.

За інформацією МОЗ Німеччини, понад 90% пацієнтів, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії через COVID-19, не вакциновані.