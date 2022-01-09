Влада Німеччини вирішила припинити постачання продукції військового призначення до Казахстану на тлі протестних подій.

Про це повідомив держсекретар Федерального міністерства економіки та захисту клімату Свен Гігольд у Twitter.

“Вчора я наказав припинити весь експорт зброї з Німеччини до Казахстану. Я також уважно розгляну попередній експорт озброєнь”, – зазначив Свен Гігольд.

Відповідне рішення прийняте після введення військ ОДКБ та наказу президента Касіма-Жомарта Токаєва відкривати вогонь протестувальникам без попередження.

Нагадаємо, у 2021 році в Німеччині видали 25 ліцензій на постачання оборонної продукції до Казахстану загальною сумою близько 2,2 млн євро.