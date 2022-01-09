Про це повідомив держсекретар Федерального міністерства економіки та захисту клімату Свен Гігольд у Twitter.
“Вчора я наказав припинити весь експорт зброї з Німеччини до Казахстану. Я також уважно розгляну попередній експорт озброєнь”, – зазначив Свен Гігольд.
Відповідне рішення прийняте після введення військ ОДКБ та наказу президента Касіма-Жомарта Токаєва відкривати вогонь протестувальникам без попередження.
Нагадаємо, у 2021 році в Німеччині видали 25 ліцензій на постачання оборонної продукції до Казахстану загальною сумою близько 2,2 млн євро.
- Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв опублікував заяву з наполяганням на вбивстві протестувальників, яких неодноразово назвав “терористами”, при цьому додавши про відкритість країни для прямих іноземних інвестицій.
- Також повідомлялось про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Пізніше, у пресслужбі уряду Казахстану повідомили, що за період протестів правоохоронці затримали 5,8 тисячі осіб. Серед них – багато іноземців.