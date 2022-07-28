Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на мерію міста.
У пресрелізі мерії зазначили, що кожна заощаджена кіловат-година зберігає резервуари для зберігання газу.
Це перше місто в Німеччині, яке перейшло на холодний душ у громадських будівлях, зробивши гарячу воду недоступною для миття рук та інших видів використання в державних установах, спортзалах і басейнах.
Також у місті зменшать опалення в громадських будівлях, а також вимкнуть фасадне освітлення та фонтани.
“Мета — скоротити споживання енергії на 15%. Це відповідь на загрозливий дефіцит газу, який є великим викликом для муніципалітетів — особливо для такого великого міста, як Ганновер”, – заявив мер Беліт Онай.
По всьому Європейському Союзу країни-члени намагаються заощаджувати газ і зберігати його на зиму, і у вівторок міністри енергетики в принципі погодилися скоротити використання газу на 15% із серпня по березень.
Раніше стало відомо, що у Німеччині міністерство економіки під керівництвом зеленого політика Роберта Хабека запустило кампанію, щоб заохотити німців економити енергію цього літа, зокрема шляхом скорочення часу прийняття душу максимум до п’яти хвилин і зниження температури води. Баварське місто Аугсбург, наприклад, зменшило вуличне освітлення та вимкнуло світло в історичних будівлях, таких як ратуша, собор і музеї. Посадовці також вимикають деякі фонтани та знижують температуру води в муніципальних басейнах і відкритих душових басейнах.
- Нагадаємо, російський “Газпром”, як і було оголошено раніше, з 27 липня скоротив постачання газу до Німеччини газопроводом “Північний потік” до 20% від його пропускної потужності.
- Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.
- Віце-канцлер ФРН Роберт Габек заявив, що влада Німеччини готує новий пакет заходів енергетичної безпеки на випадок кризи з постачанням газу. Зокрема, буде посилено вимоги щодо мінімального рівня заповненості газосховищ — до 75% з вересня, 85 відсотків з жовтня та 95% з листопада.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.