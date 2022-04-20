У німецькому парку дикої природи "Mehlmeisel" перейменували кабана, якого назвали прізвищем російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє пресслужба парку.

Кабан отримав таке ім’я через своє російське походження, однак тепер його зватимуть Ебергофер – на честь поліцейського із популярної у Баварії серії книг.

Нове ім’я обирали шляхом голосування в Instagram та Facebook. Серед найпопулярніших пропозицій були також Ігор, Фредерік, Мир і Густл.



У коментарях до голосування люди зазначали, що тварина не заслуговує називатися ім’ям президента РФ.