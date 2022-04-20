Про це повідомляє пресслужба парку.
Кабан отримав таке ім’я через своє російське походження, однак тепер його зватимуть Ебергофер – на честь поліцейського із популярної у Баварії серії книг.
Нове ім’я обирали шляхом голосування в Instagram та Facebook. Серед найпопулярніших пропозицій були також Ігор, Фредерік, Мир і Густл.
У коментарях до голосування люди зазначали, що тварина не заслуговує називатися ім’ям президента РФ.
- Нагадаємо, що двох співробітників Фельдман Екопарку, який знаходиться у Харківській області, знайшли мертвими. Чоловіків, яких з березня вважали безвісти зниклими, розстріляли російські окупанти.
- Раніше російські військові розграбували запаси їжі тварин із харківського “Фельдман-Екопарку”.