Через програму медичної евакуації в німецьких клініках пролікувалося майже 800 українців, з них 515 – військовослужбовці ЗСУ.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України.

За словами очільника МОЗ України Віктора Ляшка, загальна підтримка України з боку Німеччини перевищує 17 мільярдів євро. 781 український громадянин, з-поміж яких 515 – військові, отримали можливість безоплатного лікування у 120 німецьких медичних закладах в межах програми медичної евакуації.

Міністр наголосив, що Німеччина стала першою країною, яка надала літак для проведення медичної евакуації.

Крім того, Україна та Німеччина розвивають співпрацю щодо навчання українських медиків. Зокрема, реалізується спільний проєкт Міністерства охорони здоров’я України та Федерального міністерства охорони здоров’я Німеччини, направлений на підвищення кваліфікації медичних працівників у сфері надання медичної допомоги пацієнтам із важкими опіковими травмами.

У травні цього року зі стажування у провідних клініках Німеччини повернулось близько 60 лікарів та фахівців з реабілітації, які безпосередньо працюють з пацієнтами із важкими опіковими травмами.

Зазначимо, що за даними Politico, Німеччина пообіцяла заплатити за лікування поранених українців, але некомерційні організації та навіть самі солдати іноді сплачують ці рахунки.

Близько 750 поранених з України доставлено на лікування до Німеччини під час війни, повідомляє МВС. В ЄС та його європейських союзниках загалом шпиталізовано близько 2250 пацієнтів з України.

У програмному документі, опублікованому Міністерством охорони здоров’я, зазначено, що всі поранені – українські цивільні особи та військові – повинні мати швидкий і легкий доступ до високоякісної медичної допомоги після прибуття в країну – без необхідності самостійно нести будь-які витрати. Але приватним групам довелося взяти на себе організацію та фінансування невідкладної медичної допомоги у деяких регіонах.

Однією з організацій, яка використовує приватне фінансування, є берлінська некомерційна група MediCare Hubs Kyiv. Прессекретар організації сказав, що розгляд справи у Німеччині може “затягнутися на кілька тижнів. Це залишає поранених солдатів і лікарні невпевненими щодо того, хто зрештою повинен покрити витрати”.

Іноді, додав прессекретар, це означає, що “їх відправляли до Німеччини під брехливі обіцянки”.

Для поранених військових з України необхідно перевірити право на отримання соціальних виплат – попри обіцянки швидкого, легкого та безплатного доступу до якісної медичної допомоги. Однак ці перевірки можуть тривати кілька тижнів, оскільки лікування може покриватися німецькими фондами соціального забезпечення лише за наявності так званого сертифіката – фактично попереднього дозволу на перебування, який дозволяє пораненому українцю залишатися в країні.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що “всі біженці, які потребують допомоги, та евакуйовані пацієнти з України, тобто включно з військовослужбовцями, мають право на пільги. Одержувачі пільг отримують доступ до державного медичного страхування”. Відповідальність лежить на місцевій владі та центрах зайнятості, – додали у міністерстві.

Речник МОЗ також повідомив, що місцева влада відмовляла українським військовим у допомозі в “кількох окремих” випадках.

У травні мер Києва Віталій Кличко запитав у свого колеги в Берліні, чи може Україна відправити поранених військових до столиці Німеччини, знаючи, що їхні медичні витрати буде покрито. Однак, хоча мер Берліна Кай Вегнер й пообіцяв, що вони заплатять за таке лікування, загальнонаціонального рішення не було.

Жодне міністерство не змогло повідомити POLITICO, яку частину лікування було оплачено, а скільки ні.