У центрі Нью-Йорка - у Нижньому Манхеттені - обвалився багаторівневий паркінг, кілька автомобілів провалилися під землю. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще 5 - поранені.

Про це повідомляє CNN.

Паркінг являв собою 4-поверхову будівлю, яка “провалилась аж до підлоги підвалу”, повідомив в.о. комісара Департаменту будівництва Нью-Йорка Казимір Віленчик.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс під час пресконференції заявив, що для пошуку людей під завалами використовували роботизовану собаку та дрони, оскільки руйнування “повністю нестабільні”.

“Ми намагаємося побачити, чи зможемо ми підійти ближче, щоб переконатися, що в цих машинах нікого немає”, – сказав начальник відділу пожежної безпеки FDNY Джон Еспозіто.

Зак Пауерс, першокурсник університету Пейса, розповів, що він був у своєму гуртожитку у вівторок вдень, коли почув гучний удар, а потім сильний гуркіт.

“Це тривало 10 секунд, що було сюрреалістично. Потім я бачу дим, що летить до нашого вікна, тож я підходжу до вікна й бачу, як машини падають у яму посеред паркінгу”, — сказав він.

Пауерс сказав, що це виглядало так, ніби земля провалилася. Боячись найгіршого, він взув черевики та вибіг із гуртожитку якомога швидше.

“Ми вийшли з будівлі до того, як дим розвіявся”, – сказав він.

За словами Пауерса, після того, як він вийшов зі свого гуртожитку, він побачив двох людей, які лежали на землі навпроти того місця, де стався обвал. За його словами, ними займались рятувальники.

Четверо постраждалих були доставлені в лікарню в стабільному стані, сказав Еспозіто. Одна людина не потребувала медичної допомоги.

Принаймні один працівник будівлі опинився в пастці на одному з верхніх поверхів гаража, і, хоча він був у свідомості та напоготові, він не зміг евакуюватися на нижній поверх. Співробітники FDNY змогли врятувати його, перемістивши через дах до сусідньої будівлі та доставивши в безпечне місце, сказав Еспозіто.

Спочатку рятувальники почали обшукувати завалену будівлю самостійно, але будівля продовжувала руйнуватися, і було прийнято рішення видалити весь рятувальний персонал з місця через нестабільність будівлі, сказав Еспозіто, назвавши обвал “надзвичайно небезпечною операцією”.

Інженери з Департаменту будівель продовжують перевіряти прилеглі будівлі, переглядати записи безпілотників і записи про будівлі, а також досліджувати можливі причини обвалу, сказав Віленчик.

За словами Адамса, жодних відкритих порушень чи активних скарг щодо будівлі до її обвалу не було.