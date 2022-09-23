Сьогодні, 23 вересня, перша леді України Олена Зеленська у Нью-Йорку презентувала власну благодійну фундацію та запросила світових діячів долучитися до відновлення України.

Про це Олена Зеленська розповіла у Telegram.

“Важливий день. Сподіваюся, не лише для мене, а й для України. Презентувала світу свою Фундацію. Фактично так офіційно втілилось усе те, що я робила з початку повномасштабного вторгнення, допомагаючи нашим людям вижити у нових умовах”, – розповіла перша леді України.

Також вона нагадала про те, як від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну бомбардували лікарні й вивозили дітей з онкохворобами до безпечних країн.

Олена Зеленська розповіла, що в Україні дорослі та діти втрачали й втрачають кінцівки, саме тому для них знаходять найкраще протезування за кордоном. А українські жінки через постійний стрес почали народжувати передчасно, тому для порятунку недоношених немовлят завозяться спеціальні інкубатори з безперебійним живленням.

Крім того, дружина президента України зауважила, що війна щодня додає нові квести. Й вона зрозуміла, що для того, аби відповідати на них максимально швидко та ефективно, з її боку потрібен цілий штаб порятунку – саме ним і стане фундація.

“Коли створюєш такі ініціативи, дуже важливо розуміти, для кого й для чого ти працюєш. Я добре знаю, для кого й для чого. У центрі моєї фундації – людина. Її добробут. Я вірю, що відновлення країни починається саме з людей. Якщо покращити їхнє життя, відновити сили, то покращиться й відновиться вся країна”, – наголосила Олена Зеленська.

Також вона пояснила, що фундація має три напрямки: гуманітарна допомога – щоб кожен, хто потребує підтримки, міг звернутися по неї та отримати; якісна та доступна медицина – щоб українці повертали собі фізичне та ментальне здоров’я; освіта – щоби, попри війну та руйнування, наша молодь здобувала найкращу освіту, росла й розвивалась.

“Наше завдання – допомогти життю перемогти. А для цього потрібні лікарні, потрібні школи, робочі місця й можливості. Тож сьогодні у Нью-Йорку, де на 77-му сесію Генасамблеї ООН зібралися політичні та бізнес-лідери світу, і де відбулась презентація моєї Фундації, я запросила світових діячів долучатися до відновлення України”, – підсумувала перша леді України.