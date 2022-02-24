Про це повідомляють #Букви.
Безліч активістів, громадян США та українців зібралися разом на площі з прапорами України та плакатами з закликами зупинити війну та російського президента Путіна.
У Нью-Йорку відбулась акція на підтримку України в боротьбі проти окупантів РФ // 5 фото
Під час акції люди скандували безліч гасел, зокрема “Україна понад усе” та “Путін – х…ло”.
- Нагадаємо, вчора Берлін долучився до акції підтримки України, підсвітивши Бранденбурзькі ворота синьо-жовтими кольорами. З такою ініціативою виступила місцева влада.
- Канадська акторка та режисерка українського походження Кетрін Винник долучилася до підтримки України на тлі російської агресії.
- Союз регбі Грузії анонсував у соцмережах майбутній поєдинок між збірними Грузії та Росії на чемпіонаті Європи українською мовою. Росіяни почали вимагати терміново видалити допис.
- Відомі грузинські митці, спортсмени, політики, громадські активісти, бізнесмени записали відеоролик, у якому висловили підтримку Україні та українцям на тлі загрози вторгнення Росії.