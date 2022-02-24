На Таймс-Сквер, що у Нью-Йорку, відбулася акція на підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляють #Букви.

Безліч активістів, громадян США та українців зібралися разом на площі з прапорами України та плакатами з закликами зупинити війну та російського президента Путіна.









У Нью-Йорку відбулась акція на підтримку України в боротьбі проти окупантів РФ // 5 фото

Під час акції люди скандували безліч гасел, зокрема “Україна понад усе” та “Путін – х…ло”.