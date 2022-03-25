Про це повідомляє Укрінформ.

У центрі Нью-Йорка, на Мангеттені мер Ерік Адамс взяв участь у церемонії підняття американського та українського прапорів. Також у заході взяли участь представники української діаспори, конгресмени, члени міської ради та мерії Нью-Йорка. До церемонії долучився і генеральний консул України у США Олексій Голубєв.

Міський голова Нью-Йорка заявив, що він пишається стійкістю українців у їхньому протистоянні насильству з боку Росії. Адамс переконаний, що український народ не здасться і захищатиме свою батьківщину до останнього. Також мер міста висловив підтримку українцям:

Ми знаємо, що таке боротися за Батьківщину… І сьогодні ми єдині. Ми з вами. Ми – частина українського народу

За наявною інформацією, прапор України висітиме поряд з прапором США доти, поки Україна не переможе у війні.