Про це повідомляють #Букви.

Концерт розпочався о 21:00 за київським часом у Carnegie Hall. Пряма трансляцію з концерту доступна для перегляду на платформі Vimeo за посиланням.

У концерті беруть участь:

український дитячий хор “Щедрик” з Києва

український хор “Думка” з Нью-Йорка

українська капела бандуристів Північної Америки ім. Т. Шевченка

хор “Трініті Вол-Стріт”

американська оперна співачка Джанай Брюггер

українська фолк-співачка Марічка Марчик.

На концерті композитор Тревор Вестон представляє свою нову композицію на вірш Сергія Жадана, написаний під час повномасштабного вторгнення РФ. Окрім цього, на концерті звучатиме музика Еріка Вітакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова та Джорджа Гершвіна.

Організаторами події є Український інститут, Міністерство закордонних справ України, Razom for Ukraine та Ukrainian Contemporary Music Festival за підтримки Посольства України в США, U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Постійне представництво України при ООН та Consulate General of Ukraine in New York.

Частина коштів від придбаних квитків спрямують на ініціативу Президента України United24 для відбудови країни.

Довідка. “Щедрик” — хорова обробка українського композитора Миколи Леонтовича, яка стала усесвітньо відомою після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році та в США у 1922 році. Цього року виповнюється 100 років з того часу, як північноамериканська публіка вперше почула мелодію свого улюбленого різдвяного хіта у виконанні українського хору у Нью-Йорку 1922 року. Пізніше українська народна пісня “Щедрик” була адаптована англійською мовою, ставши відомою на увесь світ.