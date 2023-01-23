У Нью-Йорку, навпроти парку Медісон-сквер, встановили інсталяцію з соняшників до Дня Соборності України-2023. Артоб'єкт представили 333 соняшниками, які символізують 333 дні супротиву повномасштабному вторгненню Росії.

Про це повідомила ГО Unify Ukraine Campaign.

Соняшники давно стали символом квітучої України. За ідеєю, квіти проростають просто з каміння.

“Сила єдності. Сьогодні ми відзначаємо День Соборності, день народження сучасної України. Цього року зробімо його днем роздумів, опору та надії на вільне завтра”, – йдеться на стенді біля інсталяції.

Інсталяцію встановили на знак солідарності з Україною та з нагоди Дня Соборності. Соняшники розташовано на тлі хмарочосів.

Організатори закликали мешканців й гостей Нью-Йорка сфотографуватися з соняшниками та викласти у соціальні мережі світлину зі словами підтримки України.