Цього тижня в Нью-Йорку опубліковано незвичайний список вакансій. Зокрема розшукують директора відділу боротьби з гризунами або "царя щурів". Ідеальний кандидат — хтось високо мотивований і дещо кровожерливий — згідно з оголошенням про роботу.⁠

Про це повідомляє The Wall Street Journal

Проблема щурів у Нью-Йорку існує ще з 1700-х років. Міська влада сподівається, що хтось із “загальною аурою хуліганів” нарешті зможе її розв’язати.

“Чи є у вас все, що потрібно, щоб зробити неможливе? Жорстока лють для шкідників Якщо так – робота вашої мрії чекає”, – мовиться в оголошенні.

Жителі Нью-Йорка навчилися співіснувати з щурами. Важко вийти на вулицю в місті, не побачивши щура, який мчить по тротуару, виповзає зі сміттєвого бака або гризе шматок піци, що впав. Місто пообіцяло витратити мільйони доларів за останні роки, щоб спробувати вигнати гризунів із найбільш заражених районів, серед яких Іст-Віллідж і Бушвік.

Попередні спроби придушити популяцію щурів, зокрема шляхом утоплення їх у так званих щурячих відрах або виведення на їхній слід мисливців на собак, мало допомогли подолати проблему.

Міська влада останнім часом намагається привернути увагу до проблеми щурів сухим нью-йоркським гумором. У жовтні вони провели пресбрифінг, на якому оголосили війну щурам, що викликало глузування в соціальних мережах.

Оголошення про роботу цього тижня більше схоже на комедійний сценарій.

“Щури ненавидять це оголошення про роботу. Але 8,8 мільйона жителів Нью-Йорка та уряд вашого міста готові працювати з вами”, — йдеться в ньому.

Майбутнього борця зі щурами у Нью-Йорку чекають епічні випробування, адже у місті близько 2 000 000 гризунів і знищити їх буде непросто.

Дослідники кажуть, що гризунів подорожували разом з європейськими колонізаторами у XVIII – XIX ст. століттях до Африки, Америки та Австралії.

Однак гризуни не є проблемою лише Нью-Йорка. У жовтні компанія з боротьби зі шкідниками Orkin повідомила, що найбільше обробок зі знищення гризунів провела у районах метро Чикаго, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Вашингтона, округ Колумбія.

У Бостоні та Філадельфії керівники міст висловили занепокоєння щодо кількості щурів у їхніх районах. Бостон та інші міста намагалися вбити щурів, отруївши їх чадним газом.

Новий директор відділку боротьби з гризунами повинен бути жителем Нью-Йорка, якому так само зручно орієнтуватися в міській бюрократії, оскільки вони “використовують практичні методи для знищення гризунів авторитетно та ефективно”, згідно з оголошенням. Зарплата директора може становити 170 000 доларів.

Щурі можуть руйнувати будинки та підприємства. Вони розповсюджують хвороби, перегризають проводку та харчуються сміттям. У місті заявили, що урна для сміття — це щуряча версія п’ятизіркового ресторану.

Експерти кажуть, що перші місяці пандемії були важкими для щурів, тому що джерела їжі гризунів зменшувались, адже людей на вулицях було мало. Деякі щури мігрували на нові території або вдалися до канібалізму.

У оголошенні про вакансію цього тижня міська влада сказала, що щури — це вороги, яких потрібно перемогти.

“Хитрі, ненажерливі та плідні щури Нью-Йорка славляться своїми навичками виживання, але не вони керують цим містом, а ми”, – йдеться в оголошенні.