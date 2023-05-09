У Нюрнберзі Міжнародна академія опублікувала декларацію про злочин агресії РФ в Україні

Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів опублікувала декларацію, в якій міститься заклик до світу підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це інформує пресслужба Нюрнберзької академії.

“Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів закликає підтримувати міжнародний правопорядок і наполягає на дотриманні обіцянок, які давалися у Нюрнберзі в 1945-46 роках. Проконсультувавшись з експертами, Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів закликає у своїй декларації щодо злочину агресії імплементувати Нюрнберзькі принципи скрізь у будь-який час і, зокрема, зараз щодо України”, – йдеться в дописі.

У декларації згадується процес над нацистськими злочинцями, а принципи трибуналу пропонується застосувати щодо злочинів Росії проти українців. Крім того, у документі міститься заклик щодо створення трибунал для судового переслідування за злочини в Україн та розширення повноважень Міжнародного кримінального суду.

Зазначимо, що 19 січня 2023 року Європейський парламент схвалив резолюцію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

“Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росію має бути притягнуто до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав президент Зеленський.

Зауважимо, що за це проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималися – 33 депутати Європарламенту.

У прийнятій резолюції євродепутати вимагають притягнути політичне та військове керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

У Європарламенті заявили, що звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах осіб згідно з міжнародним правом.

Депутати Європарламенту закликають ЄС до співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, аби домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.

На думку депутатів, створення Спецтрибуналу дозволить усунути прогалини у чинному міжнародному кримінальному законодавстві.

Євродепутати зазначили, що точні умови та склад Спеціального трибуналу ще належить визначити, проте вони наголосили, що Спецтрибунал повинен мати юрисдикцію для розслідування та покарання не лише Путіна й найвищого політичного та військового керівництва РФ, але й Олександра Лукашенка.

Депутати Європарламенту підкреслили, що підготовча робота ЄС щодо створення Спеціального трибуналу має розпочатися негайно та зосередитись на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною.