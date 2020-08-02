Про це повідомляє видання Le Soir.

За даними журналістів, у неділю кілька сотень людей вийшли протестувати проти обмежень в Амстердамі, Гронінгені та Енсхеде.

Найбільшою була акція в Гронінгені: там в міському парку зібралося близько 200 демонстрантів.

В Амстердамі на акцію вийшли кілька десятків людей. Вона проходила на музейній площі. В Енсхеде вийшли близько 40 осіб.

Протестувальники принесли з собою плакати з гаслами: “За свободу, проти надзвичайних заходів”, “Уряд плювати хотів на наші свободи”, “Це не повинно стати новою нормою”. Також були гасла проти технології 5G.

Поліція спостерігала за мітингами, обійшлося без сутичок.

Фото: lesoir.be

Фото: ANP

Варто відзначити, що напередодні близько 1,5 тисяч людей вийшли на антикарантинний протест у Гаазі, інформує NOS.

Мітинг в парку Малівельд проти карантину проходив мирно. Однак одного з учасників акції затримали за образу поліцейського, а іншого – для встановлення особи.

Деякі учасники мітингу явно порушували соціальну дистанцію і були без захисних масок.

Фото: twitter.com/sanderknura

Фото: NOS

Варто відзначити, що в останні дні в країні спостерігається зростання кількості нових заражень коронавірусом.

Згідно з даними ресурсу Worldometer, за останню добу в країні підтверджено 366 нових випадків зараження. З початку епідемії в Нідерландах підтвердили понад 55 тисяч випадків, понад 6 тисяч з них летальні.