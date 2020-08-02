У низці міст Нідерландів сотні людей вийшли на протести проти карантинних обмежень, які були введені в зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання Le Soir.

За даними журналістів, у неділю кілька сотень людей вийшли протестувати проти обмежень в Амстердамі, Гронінгені та Енсхеде.

Найбільшою була акція в Гронінгені: там в міському парку зібралося близько 200 демонстрантів.

В Амстердамі на акцію вийшли кілька десятків людей. Вона проходила на музейній площі. В Енсхеде вийшли близько 40 осіб.

Протестувальники принесли з собою плакати з гаслами: “За свободу, проти надзвичайних заходів”, “Уряд плювати хотів на наші свободи”, “Це не повинно стати новою нормою”. Також були гасла проти технології 5G.

Поліція спостерігала за мітингами, обійшлося без сутичок.

Варто відзначити, що напередодні близько 1,5 тисяч людей вийшли на антикарантинний протест у Гаазі, інформує NOS.

Мітинг в парку Малівельд проти карантину проходив мирно. Однак одного з учасників акції затримали за образу поліцейського, а іншого – для встановлення особи.

Деякі учасники мітингу явно порушували соціальну дистанцію і були без захисних масок.

Om 14.00 uur moet het hier beginnen. Gemoedelijk sfeertje pic.twitter.com/zcscUf1vzr — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020

Варто відзначити, що в останні дні в країні спостерігається зростання кількості нових заражень коронавірусом.

Згідно з даними ресурсу Worldometer, за останню добу в країні підтверджено 366 нових випадків зараження. З початку епідемії в Нідерландах підтвердили понад 55 тисяч випадків, понад 6 тисяч з них летальні.