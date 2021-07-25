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У низці регіонів України завтра запрацюють камери фіксації порушень ПДР

З 12:00 години 26 липня на дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери фіксації правопорушень.

Неділя, 25 липня 2021, 20:38

Про це повідомили у МВС.

Камери контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Кропивницький та Харків стануть наступними обласними центрами після Києва, у яких запрацює відеофіксація.

Кіровоградська область:

  • на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год),
  • на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год).
  • Житомирська область:
  • на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год),
  • на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год),
  • на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год),
  • на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год),
  • на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год).

Кропивницький:

  • вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год),
  • вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год),
  • вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год).

Харків:

  • просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).

“Зазначені місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками”, – йдеться у повідомленні.

У МВС зазначають, що з початку функціонування системи спостерігається загальна тенденція щодо зниження кількості порушень, зафіксованих в автоматичному режимі.

Так, за рік функціонування системи кількість зафіксованих подій з ознаками правопорушення знизилася майже в 10 разів. А одним із найголовніших позитивних наслідків запровадження автофіксації є зменшення кількості ДТП в 3 рази в місцях, де були встановлені камери.

Варто зазначити, що з 16 жовтня 2018 року патрульна поліція України почала штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке фіксується за допомогою пристроїв TruCam. До цього “радари” деякий час використовували в пілотному режимі, аби учасники руху звикли до нововведення.

За перший день повноцінного впровадження TruCam в Україні правоохоронці склали 231 справу про адміністративне правопорушення за порушення швидкісного режиму (за це передбачені штрафи).

За два місяці роботи радарів TruCam на українських дорогах, патрульна поліція оформила 18 тисяч протоколів про порушення ПДР, а в бюджет надійшло 4 мільйони гривень.

Як відомо, 17 березня в Україні набув чинності закон щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Згідно із новими нормами, перевищення швидкості руху більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил перевезення вантажів, буксирування ТЗ, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, так само порушення заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів, або 255 грн.

Штраф за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становитиме 340 грн, а за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год – 1700 грн.

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора – штраф у 510 грн.

  • Раніше повідомлялося, що з 12 червня на автомобільних дорогах України збільшилася кількість ділянок, де застосовуватимуться прилади для фіксації швидкісного режиму TruCAM.
Теги: Житомирська область, камери, ПДР, Харків, Кропивницкий

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