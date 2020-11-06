У ніч на п'ятницю, 6 листопада, на вулиці Нью-Йорка (США) знову вийшли протестувальники, які вимагають чесного підрахунку голосів на президентських виборах.

Про це повідомляє канал CBS New York.

Так, у четвер увечері сотні людей пройшли маршем по Манхеттену. В акції протесту брали участь представники руху Black Lives Matter та ЛГБТ-спільноти.

Демонстранти пройшли від бару Stonewall Inn (Стоунволл-інн) через нижній Манхеттен до Юніон-скверу, повідомляє New York Daily News.

Для контролю за дотриманням порядку були залучені десятки офіцерів поліції.

У якийсь момент акція переросла в сутички з поліцією (зокрема на Бродвеї). В результаті було затримано близько 20 осіб.

Конфронтація, зокрема, відбулася на 14-й вулиці. Там близько 150 офіцерів з велосипедами з Групи стратегічного реагування поліції Нью-Йорка вишикувалися в лінію і спробували відтіснити демонстрантів до Юніон-скверу.

Через деякий час натовп розійшовся.

The protest march that began at The Stonewall Inn has been accompanied by heavy police presence. The march stopped and the police began arresting people on Broadway in Soho. Here the police used their bikes to shove members of the press. Unclear why. pic.twitter.com/SrsbTHg6aP — katie honan (@katie_honan) November 6, 2020

Arrests on Broadway pic.twitter.com/PIACFvDsrn — Christopher Robbins (@ChristRobbins) November 6, 2020

One more, plucked off the sidewalk pic.twitter.com/k8DBiiQnjM — Christopher Robbins (@ChristRobbins) November 6, 2020

I thought the protest had mostly fizzled. Now this weird standoff on 14th Street pic.twitter.com/q0mO8HH4Rd — Christopher Robbins (@ChristRobbins) November 6, 2020

Варто зазначити, що акція протесту відбувалася в Нью-Йорку другу ніч поспіль. У середу під час демонстрації були заарештовані близько 60 осіб.

Правоохоронці тоді вилучили у протестувальників електрошокер, молоток, ножі та інші предмети.