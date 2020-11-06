Про це повідомляє канал CBS New York.

Так, у четвер увечері сотні людей пройшли маршем по Манхеттену. В акції протесту брали участь представники руху Black Lives Matter та ЛГБТ-спільноти.

Демонстранти пройшли від бару Stonewall Inn (Стоунволл-інн) через нижній Манхеттен до Юніон-скверу, повідомляє New York Daily News.

Для контролю за дотриманням порядку були залучені десятки офіцерів поліції.

У якийсь момент акція переросла в сутички з поліцією (зокрема на Бродвеї). В результаті було затримано близько 20 осіб.

Конфронтація, зокрема, відбулася на 14-й вулиці. Там близько 150 офіцерів з велосипедами з Групи стратегічного реагування поліції Нью-Йорка вишикувалися в лінію і спробували відтіснити демонстрантів до Юніон-скверу.

Через деякий час натовп розійшовся.

Варто зазначити, що акція протесту відбувалася в Нью-Йорку другу ніч поспіль. У середу під час демонстрації були заарештовані близько 60 осіб.

Правоохоронці тоді вилучили у протестувальників електрошокер, молоток, ножі та інші предмети.

Фото: nydailynews.com

Фото: steffikeith/instagram