Про це повідомляє канал CBS New York.

Так, у четвер увечері сотні людей пройшли маршем по Манхеттену. В акції протесту брали участь представники руху Black Lives Matter та ЛГБТ-спільноти.

Демонстранти пройшли від бару Stonewall Inn (Стоунволл-інн) через нижній Манхеттен до Юніон-скверу, повідомляє New York Daily News.

Для контролю за дотриманням порядку були залучені десятки офіцерів поліції.

У якийсь момент акція переросла в сутички з поліцією (зокрема на Бродвеї). В результаті було затримано близько 20 осіб.

Конфронтація, зокрема, відбулася на 14-й вулиці. Там близько 150 офіцерів з велосипедами з Групи стратегічного реагування поліції Нью-Йорка вишикувалися в лінію і спробували відтіснити демонстрантів до Юніон-скверу.

Через деякий час натовп розійшовся.

Here the police used their bikes to shove members of the press. Unclear why. pic.twitter.com/SrsbTHg6aP

— katie honan (@katie_honan) November 6, 2020