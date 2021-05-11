У Нью-Йорку на станціях метро і на залізничних станціях відкриють тимчасові пункти вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, з 12 по 16 травня локації будуть відкриті в різний час. Це пілотна програма, але вона може бути продовжена.

Люди, які пройшли вакцинацію на залізниці та в метро, можуть отримати безкоштовну семиденну карту MetroCard або два безкоштовних квитка в один кінець на залізниці.

За словами губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, щеплення проти COVID-19 людям будуть робити одноразовою вакциною Johnson&Johnson.

“Ви все одно йдете до станції метро, проходите повз місця вакцинації, вона одноразова – зупиніться, приділіть кілька хвилин, вакцинуйтеся”, – закликав він.

Повідомляється, що пункти вакцинації в метро і на станціях є частиною більш широкої загальнонаціональної кампанії, що пропонує творчі стимули для вакцинації людей. Наприклад, Нью-Джерсі пропонує “чарку і пиво” для жителів, які отримають свою першу дозу вакцини в травні і відвідають пивоварні-учасники в штаті. А мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що буде роздавати людям, які проходять вакцинацію, безкоштовні квитки на заходи і пам’ятки.

За словами Куомо, вакцинація досі сприяла зниженню показників позитивної реакції і госпіталізацій в штаті Нью-Йорк. У понеділок число госпіталізацій по всьому штату склало 2016, що є найнижчим показником з 15 листопада.

Проте, він зазначив, що темпи вакцинації сповільнюються як в Нью-Йорку, так і по всій країні, що потенційно дозволяє коронавірусу поширюватися.