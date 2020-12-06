У суботу вранці в порожньому будинку в Нью-Йорку спалахнула сильна пожежа, яка згодом поширилася на церкву XIX століття. В результаті чого обидві будівлі повністю знищені.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Пожежа почалася близько 5 години ранку в будівлі на 7-й Іст-стріт в районі Іст-Віллідж.

Пожежна служба Нью-Йорка повідомила, що перший підрозділ прибув вже через три хвилини, після повідомлення про пожежу. Четверо пожежників під час гасіння отримали легкі травми.

Вогонь поширився на церкву на 2-й авеню, а також на іншу будівлю на 7-ій вулиці.

На фотографіях з місця пожежі видно величезне полум’я і густий дим в повітрі. Причина загоряння розслідується.





Середня колегіальна церква (Middle Collegiate Church) в готичному стилі була побудована в період з 1891 по 1892 роки.