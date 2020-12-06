Про це повідомляє телеканал NBC News.
Пожежа почалася близько 5 години ранку в будівлі на 7-й Іст-стріт в районі Іст-Віллідж.
Пожежна служба Нью-Йорка повідомила, що перший підрозділ прибув вже через три хвилини, після повідомлення про пожежу. Четверо пожежників під час гасіння отримали легкі травми.
Вогонь поширився на церкву на 2-й авеню, а також на іншу будівлю на 7-ій вулиці.
На фотографіях з місця пожежі видно величезне полум’я і густий дим в повітрі. Причина загоряння розслідується.
Середня колегіальна церква (Middle Collegiate Church) в готичному стилі була побудована в період з 1891 по 1892 роки.
- Раніше повідомлялося, що вночі у Харкові горів торговельний центр “Барабашово”. Вогонь знищив понад 20 павільйонів.