У Нью-Йорку на тлі пандемії коронавірусу з притулків розібрали всіх котів і собак.

Про це пише Bloomberg.

Компанії Muddy Paws Rescue і Best Friends Animal Society, які працюють з притулками, заявили, що вони повністю або майже повністю спорожніли.

Зазначається, що через карантин жителі Нью-Йорка бачать у чотирилапих друзів, які здатні їх заспокоїти та відволікти.

Сплеск спостерігається і в інших районах США. Наприклад, Американське товариство по запобіганню жорстокому поводженню з тваринами заявило, що його офіс в Лос-Анджелесі збільшив кількість тварин, яких беруть у сім’ї, на 70 %. Крім того, компанія Best Friends зазначила, що багато притулків, з якими вона співпрацює в США, повідомляють про одне й те ж явище.

При цьому, рятувальні організації стурбовані тим, що скоро може з’явиться протилежна проблема — зростання числа тих, хто здає домашніх тварин, через те, що багато американців втрачають роботу. Вони переживають, що в притулках може не вистачити місць для їх розміщення.