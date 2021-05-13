Про це, зокрема, інформують телеканали CBS News та WNBC.
Інтенсивні протести відбувалися у цей вівторок, 11 травня.
До будівлі консульства на Мангеттені прийшли сотні демонстрантів: одні з них виступали на підтримку Ізраїлю, інші – Палестини.
Протестувальники вийшли на вулиці Нью-Йорка на тлі загострення конфлікту між ізраїльськими силами і палестинцями та нещодавніми ракетними обстрілами між Ізраїлем та сектором Газа.
Багато хто з демонстрантів тримали прапори Ізраїлю та Палестини.
У якийсь момент між протестувальниками із різних “таборів підтримки” виникли сутички, звучали образи з обох сторін.
За даними журналістів CBS, протягом протесту люди з обох сторін збиралися і намагалися розпочати мирний діалог, проте здебільшого це заглушалося криками.
“Тероризм – це тероризм, де б він не був”, – заявив один із протестувальників у коментарі журналістам CBS.
А інший висловив думку, що якщо конфлікт на Близькому Сході продовжиться, то “помруть не лише палестинці, а й невинні ізраїльтяни”.
Поліцейські Нью-Йорка намагалися втримати ситуацію під контролем.
Як інформує WNBC із посиланням на правоохоронців, під час протесту були здійснені затримання, проте точні дані про кількість затриманих не озвучуються.
У день протесту консульство Ізраїлю відправило співробітників додому.
Переглянути цей допис в Instagram
Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?
Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.
Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.
Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).
Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.
10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.
Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.
Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяким цілям в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).
У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.
Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.
З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.
Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.
Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.
- Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.
- Міністерство закордонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.