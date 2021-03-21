У Нью-Йорку (США) зафіксували випадок захворювання варіантом коронавірусу, який вперше виявили у Бразилії.

Про це повідомляє NBC.

Центри з контролю і профілактики захворювань назвали цей штам “одним з варіантів, що викликають занепокоєння”, тому що він має потенціал для збільшення передачі вірусу та більш серйозних симптомів.

В суботу губернатор Ендрю Куомо заявив, що у Нью-Йорку зареєстрований перший випадок зараження “бразильським” штамом.

Повідомляється, що пацієнтка з варіантом P.1 – 90-річна мешканка Брукліна, яка не виїжджала за межі Нью-Йорка останнім часом.

За словами Куомо, її потенційні місцеві контакти зараз відстежують.

“Виявлення “бразильського” варіанту тут, у Нью-Йорку, ще раз підкреслює важливість прийняття всіх необхідних заходів для подальшого захисту вашого здоров’я”, – сказав Куомо.

Комісар охорони здоров’я штату Нью-Йорк, доктор Говард Цукер заявив, що служби охорони здоров’я мали надію, що вакцинація зупинить поширення нових штамів вірусу.

“Це перегони між вакциною і новими варіантами вірусу, і ми як і раніше продовжуємо домагатися величезних успіхів у вакцинації жителів Нью-Йорка”, – сказав

“Бразильський” варіант належить до числа штамів вірусу, що швидко розвиваються. Медичні служби Нью-Йорка також відстежують “британський” штам B.1.526, B.1.1.7, “південноафриканський” B.1.351 і “каліфорнійський” B.1.427/B.1.429.

“Бразильський” варіант був вперше виявлений в США в кінці січня.