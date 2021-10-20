Мер міста Нью-Йорк Білл де Блазіо зобов'язав всіх міських (муніципальних) службовців вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Очільник міста заявив, що всі муніципальні працівники мають пред’явити сертифікати вакцинації проти COVID-19 чи піти у неоплачувану відпустку. Першими на наказ мера негативно зреагували поліціянти й пообіцяли оскаржити таке рішення в суді.

Очільник асоціації Police Benevolent Association Патрік Лінч сказав з цього приводу, що поліціянти Нью-Йорка, насамперед ті, котрі вже на пенсії, мають право самі вирішити — чи хочуть вони вакцинуватися проти коронавірусу.

Указ мера передбачає, що всі муніципальні службовці мають до 5-ї вечора 29 жовтня принести на роботу доказ того, що вони отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу. Де Блазіо сказав, що у Нью-Йорку 71% зі 160 тисяч осіб вже отримали хоча б одну дозу щеплення проти коронавірусу.

“Для мене немає більшого привілею, аніж служити жителям Нью-Йорка, але цей привілей вимагає від мене гарантувати безпеку для кожного городянина”, – пояснив де Блазіо.

Також він додав, що у працівників більше не прийматимуть тести на коронавірус замість документів щодо зроблених щеплень. При цьому, від вакцинації можна відмовитися через релігійні переконання чи медичні покази.

Ті, хто зробить щеплення вчасно (до 29 жовтня) – отримають по 500 доларів.

Це перше подібне рішення на міському рівні. До цього правило щодо обов’язкової вакцинації стосувалося тільки конкретних груп чи категорій працівників. Приміром, педагоги та медики Нью-Йорка мали зробити щеплення у вересні. Тепер рівень вакцинації серед них – 95%.

За словами губернатора Нью-Йорка Кеті Хочул, кількість медпрацівників штату, які пройшли повну вакцинацію проти коронавірусу становить: 92% персоналу лікарень, 92% персоналу будинків для догляду за людьми похилого віку.

Усі федеральні працівники та федеральні підрядники мають пройти обов’язкову вакцинацію. На місцях працівників поінформували про незначні винятки. На отримання двох щеплень проти коронавірусу федеральні працівники мали 75 днів. Працівники, які відмовилися вакцинуватися, отримували дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення.