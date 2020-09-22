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У Нью-Йорку встановлять пам'ятник судді Рут Бейдер Гінзбург

У самому населеному окрузі Нью-Йорка - Брукліні встановлять пам'ятник покійній судді Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург.

Вівторок, 22 вересня 2020, 18:59

Про це повідомив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

“Суддя Рут Бейдер Гінзбург самовіддано шукала правду і справедливість в роз’єднаному світі, даючи голос безмовним і прославляючи тих, кого відтісняли в бік сили ненависті і байдужості. Як юрист, суддя і викладач Гінзбург переосмислила поняття гендерної рівності та цивільних прав. Вона домоглася того, що США жили відповідно до своїх основних ідеалів, – вона уособлювала собою рівність. Ми всі згодні з тим, що вона заслуговує на пам’ятник”, – наголосив він.

За словами Куомо, в найближчі дні влада штату збере комісію, яка обговорить дизайн і місце розташування статуї в Нью-Йорку. До роботи над пам’ятником також залучать місцевих художників.

Гінзбург померла увечері 18 вересня в оточенні своєї родини у своєму домі у Вашингтоні. Причиною смерті стали ускладнення, викликані метастатичним раком підшлункової залози.

Суддя Гінзбург була призначена до Верховного суду президентом Клінтоном в 1993 році. Вона була другою жінкою, призначеною суддею і пропрацювала більш як 27 років.

  • У віці 104 років померла власниця двох “Оскарів”, зірка “Віднесених вітром”, “Пригод Робін Гуда”, “Ями зі зміями” і “Спадкоємиці” Олівія де Хевілленд.

 

Теги: Нью-Йорк, пам'ятник, Рут Бейдер Гінзбург

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