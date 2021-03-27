У штаті Нью-Йорк (США) ввели перші "паспорти вакцинації", які дозволять людям, що зробили щеплення проти коронавірусу, подорожувати по країні й відвідувати масові заходи.

Про це повідомили на офіційному сайті спеціального додатка Excelsior Pass.

“Паспорт вакцинації” нагадує український застосунок “Дія”. Кожна людина повинна самостійно встановити такий застосунок і простежити, щоб там була спеціальна інформація про зроблену вакцину проти коронавірусу або недавній негативний тест.

З 27 березня жителі Нью-Йорка зможуть встановити застосунок Excelsior Pass.

Для початку необхідно пройти ідентифікацію. Після цього прийде код-пропуск, якщо людина вже отримала вакцину. Код в застосунку нагадує електронний квиток зі спеціальним кодом, який можна просканувати.

У понеділок, 29 березня, по “паспорту вакцинації” можна буде зайти на десятки виставок, галерей і розважальних заходів по всій країні.

Також “паспорт вакцинації” дозволить збільшити кількість запрошених на весільну вечірку або іншу урочистість.

“Паспорти” було створено на цифровій платформі IBM з використанням технології блокчейн. Їх створення фінансують з бюджету штату.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо пояснив, що певні заклади можуть сканувати й підтверджувати “пропуск”. Крім “паспорта” необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу. Ті, хто будуть мати “паспорти” все одно повинні дотримуватися соціального дистанціювання, дезінфікувати руки, бути в захисній масці.

Жителі Нью-Йорка можуть користуватися Excelsior Pass на свій розсуд. Участь добровільна. Вони завжди можуть пред’явити альтернативний доказ того, що не хворі або зробили щеплення проти коронавірусу.